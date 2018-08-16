Вашингтон, 16 августа, 2018, 22:02 — ИА Регнум. Военно-морское командование США опубликовало видеозапись испытаний новой зенитной ракеты версии Block.2 Evolved Sea Sparrow (ESSM).

U.S. Navy Зенитная ракета ESSM

По информации портала Navy Recognition, тестирование новой ракеты, проведенное в июне этого года, было признано успешным, командование ВМС США утверждает, что новая ракета поразила воздушную мишень BQM-74E.

При этом тактико-технические характеристики новой ракеты ESSM не раскрываются.

По некоторым данным, новая версия ракеты оснащена системой наведения, которая не нуждается в дополнительном целеуказании с борта корабля.

Справка ИА REGNUM : зенитные ракеты ESSM были разработаны консорциумом с участием 12 стран НАТО для защиты кораблей от атак с воздуха. Базовая модель этой ракеты способна поражать воздушные цели на расстоянии 50 км.