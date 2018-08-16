Зверево, Ростовская область, 16 августа, 2018, 21:56 — ИА Регнум. Число пострадавших при взрыве на шахте «Обуховская» в Ростовской области возросло до пяти человек. Горняки, получившие травмы, госпитализированы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС 16 августа.

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Информация о ЧП в Зверево спасателям поступила в 16:50. Все пострадавшие были доставлены в местную центральную городскую больницу.

Тем временем донские следователи устанавливают обстоятельства гибели проходчика шахты. По данному факту проводится доследственная проверка.

По имеющейся информации, взрыв шпуровых зарядов произошёл при заряжении забоя монтажной камеры лавы. В результате ЧП погиб проходчик, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести.

На место происшествия оперативно выехала следственная группа, которая изучает обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что изначально сообщалось об одном погибшем при взрыве на шахте и двух травмированных.