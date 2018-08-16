Манила, 16 августа, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Посольство КНР в Маниле активно работает по инциденту, который произошел 14 августа и связан с задержанием китайских граждан миграционной службой Филиппин, сообщает 16 августа Синьхуа.

Trendymen.ru Китайцы

В ходе проверки документов были задержаны 73 гражданина КНР, а также один индиец и один филиппинец. Посол Чжао Цзяньхуа потребовал от филиппинских властей информации и развитии событий, а также соблюдения всех прав и свобод задержанных; усилиями сотрудников дипломатического представительства выяснены все обстоятельства произошедшего.

Часть задержанных китайцев уже отпущены, остальные пока удерживаются в здании местной китайской общины; им оказывается всесторонняя консульская помощь. Полицией ведется расследование.