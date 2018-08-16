Вильнюс, 16 августа, 2018, 21:52 — ИА Регнум. 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «Стадион ЛФФ» был разыгран матч между коллективами «Жальгирис» и «Севилья». Противостояние завершилось крупной победой испанской команды со счетом 5:0.

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Первый мяч на 6-й минуте забил опытный испанский вингер Нолито — 0:1. В следующей же атаке Пабло Сарабия удвоил преимущество «Севилья» — 0:2. В конце первой половины матча Сарабия отличился дублем — 0:3. На 80-й минуте бразильский латераль Гильерме Арана довел счет до разгромного — 0:4. Через 3 минуты Нолито оформил дубль — 0:5.

Статистика матча («Жальгирис»/»Севилья»)

Удары 12/19

Удары в створ ворот 5/9

Процент владения мячом 44%/56%

Нарушения правил 4/11

Поданные угловые 2/9

Стартовые составы на матч:

«Жальгирис»: Барткус, Слийнгард, Мбодж, Томич, Баравикас, Благоевич, Антал, Миколиунас, Манзорро, Шимкович, Огана.

«Севилья»: Вацлик, Гомес, Каррису, Ньяньон, Амаду, Нолито, Банега, Видаль, Сарабия, Эскудеро, Бен-Йеддер.

Главный арбитр матча: Энеа Жорджи.

Желтые карточки: Арана — 75.

Забитые мячи: Нолито 6 — 0:1, Сарабия 7 — 0:2, Сарабия 44 — 0:3, Арана 80 — 0:4, Нолито 83 — 0:5.