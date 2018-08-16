Москва, 16 августа, 2018, 20:56 — ИА Регнум. Дорогомиловский суд Москвы сегодня, 16 августа, перевел из следственного изолятора под домашний арест одну из фигуранток уголовного дела правой экстремистской организации «Новое величие» 18-летнюю Анну Павликову.

Домашний арест

Напомним, ранее Следственный комитет ходатайствовал об изменении меры пресечения для Павликовой. Ходатайство было поддержано прокурором.

Ожидается, что позднее суд рассмотрит ходатайство о переводе под домашний арест второй фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик.

Отпустить обеих фигуранток из СИЗО также просили глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Михаил Федотов и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Накануне в Москве прошел немногочисленный несанкционированный «Марш матерей» в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Полиция не задерживала участников марша.