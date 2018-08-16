Алма-Ата, Казахстан, 16 августа, 2018, 21:47 — ИА Регнум. Заявление киностудии «Казахфильм» о принудительном изъятии земельного участка площадью 5,5 га в Алма-Ате не соответствует действительности, сообщает 16 августа издание Informburo со ссылкой на руководителя управления туризма и внешних связей Алма-Аты Максата Какимова.

Kazakhfilmstudios.kz «Казахфильм»

По его словам, участок земли не принадлежит киностудии, так как договор аренды расторгнут в 2017 году. Данная мера необходима для реализации проекта Ethnoland.

Какимов добавил, что «Казахфильм» дважды проиграли суд, и в настоящее время исполняется решение суда. Он отметил, что акимат (администрация) Алма-Аты не намерена ограничивать доступ к указанному земельному участку и препятствовать съемке фильмов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа киностудия «Казахфильм» распространила сообщение, в котором выразила свое несогласие с действиями акимата Алма-Аты по изъятию земельного участка площадью 5,5 га.