Астана, 16 августа, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Агентство Казахстана по делам госслужбы и противодействия коррупции предложило закрепить разработку экзаменационных материалов для учащихся в частных колледжах за министерством образования и науки республики, сообщает 16 августа издание InformBuro.

(сс) Komsomolec На учебе

В агентстве пояснили, что зачастую преподавательский состав частных колледжей не в состоянии обеспечить качественное образование. В ведомстве считают, что тесты, разработанные преподавателями, могут попасть в руки студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что ведомство намерено поддержать планы спортсменов поступить в высшие учебные заведения страны. По его мнению, необходимо учитывать особенности абитуриентов, которые занимаются спортом и искусством.