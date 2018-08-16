Ташкент, 16 августа, 2018, 20:07 — ИА Регнум. Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил протест адвоката старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой по делу о конфискации активов в размере $808 млн, пишет швейцарская газета Tagblatt.

(сс) qimono Молоток судьи

Адвокат Каримовой Грегуар Манжа планировал оспорить решение о конфискации активов, ссылаясь на нарушения процессуальных норм и права Каримовой на справедливое судебное разбирательство. Однако суд признал, что права подсудимой не были нарушены.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Манжа заявил, что намерен встретиться с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. По мнению защиты, действующий глава государства — единственный человек, который может изменить положение Гульнары Каримовой.