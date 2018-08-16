Санкт-Петербург, 16 августа, 2018, 19:51 — ИА Регнум. На прошедших в районе Кронштадта учениях Отряд противодействия диверсионным силам и средствам Ленинградской военно-морской базы испытал на учениях новую десантно-штурмовую лодку проекта 02800, сообщает 16 августа телеканал «Звезда».

Mil.ru Десантно-штурмовая лодка (ДШЛ) проекта 02800

Десантно-штурмовая лодка, получившая неофициальное прозвище «морская БМП», была принята на вооружение в 2017 году. Шесть лодок этого образца были переданы Тихоокеанскому, Черноморскому и Балтийскому флотам.

Они предзназначены для патрулирования, диверсионных и контрдиверсионных действий, доставки и огневой поддержки досмотровых и десантно-штурмовых групп, морской пехоты и подразделений специального назначения.

Десятиметровая лодка низкого профиля благодаря водометным движителям может развивать скорость до 40 узлов. Лодка частично бронирована и вооружена двумя пулеметами, один из которых крупнокалиберный.