На Балтийском море испытали десантно-штурмовую лодку, «морскую БМП»
Санкт-Петербург, 16 августа, 2018, 19:51 — ИА Регнум. На прошедших в районе Кронштадта учениях Отряд противодействия диверсионным силам и средствам Ленинградской военно-морской базы испытал на учениях новую десантно-штурмовую лодку проекта 02800, сообщает 16 августа телеканал «Звезда».
Десантно-штурмовая лодка, получившая неофициальное прозвище «морская БМП», была принята на вооружение в 2017 году. Шесть лодок этого образца были переданы Тихоокеанскому, Черноморскому и Балтийскому флотам.
Они предзназначены для патрулирования, диверсионных и контрдиверсионных действий, доставки и огневой поддержки досмотровых и десантно-штурмовых групп, морской пехоты и подразделений специального назначения.
Десятиметровая лодка низкого профиля благодаря водометным движителям может развивать скорость до 40 узлов. Лодка частично бронирована и вооружена двумя пулеметами, один из которых крупнокалиберный.