Екатеринбург, 16 августа, 2018, 19:43 — ИА Регнум. В Свердловской области из 245 магазинов «Магнит» в 205 найдены нарушения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Екатерина Иванова ИА Красная Весна Магазин «Магнит»

Ведомство проверило магазины АО «Тандер» и выявило в них более 5 тыс. нарушений. Среди них несвоевременное прохождение сотрудниками медосмотров, нарушение условий хранения продуктов питания, продажа фруктов с признаками гниения, отсутствие информации о вакцинации работников и многое другое.

В некоторых магазинах выявлены факты обмана потребителей по поводу качества товаров. Акционерному обществу было выдано 24 предписания о необходимости приостановить продажу продукции.

Всего организация была оштрафована на 1 млн 900 тыс. рублей. Управление и суды вынесли порядка 130 постановлений. Более 1 млн 600 тыс. уже уплачены организацией. Впереди — проверка того, как в магазинах устранили выявленные нарушения.