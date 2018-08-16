Караганда, Казахстан, 16 августа, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В Караганде восстановили разрушенный вандалами памятник погибшим шахтерам — установлены новые гранитные плиты и буквы надписей из антивандального материала, сообщает 16 августа агентство «КазТАГ».

Советский плакат. Будь достоин шахтерской славы!

Восстановлением памятника занималось КГП «Управление парками культуры, отдыха и скверами». На памятники восстановлены две надписи, одна из которых говорит, кем установлен памятник, а другая — отрывок из «Гимна шахтеров» Владимира Высоцкого.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля неизвестные лица разбили плиты и украли медные таблички на памятнике погибшим шахтерам в центре Караганды. До реставрации памятника гранитные плиты были установлены на прежнее место.