Чита, 16 августа, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Активисты забайкальского краевого отделения ВОО «Союз добровольцев России» и бойцы Росгвардии отвезли партию гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в село Таптанай Дульдургинского района края. Помимо вещей добровольцы отвезли постельное белье и односпальные матрацы.

Souzdobro.ru Гуманитарная помощь

Как сообщила пресс-служба Союза добровольцев России, потоки, рушащие все на своем пути, спустились с сопок. Многие дома, оказавшиеся в зоне подтопления, уже не подлежат восстановлению. Пострадавшие граждане рассказывают, что воздух в домах очень сырой, неприятный запах не выветривается, а на мебели и стенах постоянно появляется серый налет.

В селе, по данным администрации пострадало 68 семей, однако эти цифры постоянно растут. Жители показывают разрушенные печи, сырые и уже непригодные полы, сгнившую мебель и стены домов, которые уже покосились от сырости.

Добровольцы привезли для пострадавших одежду, а также 17 односпальных матрасов и 65 комплектов постельного белья. Также активисты штаба добровольцев посетили многодетные и малообеспеченные семьи, чьи дома были затоплены. Передали помощь семье Эрдынеевых, где воспитывается шесть детей. Двое из них — опекаемые. Старшая дочь из-за влажного воздуха попала в больницу с гнойной ангиной.

«Сегодня увидели, насколько плачевная ситуация во многих домах, — рассказала доброволец Ирина Рахманова, — люди лишились всего. Благодаря неравнодушным гражданам, благодаря минэкономразвития, мы имеем возможность оказывать посильную помощь. В скором времени начнем собирать и отправлять пострадавшим семьям, чьи дети в сентябре пойдут в школу, канцелярские принадлежности, тетради и рюкзаки».