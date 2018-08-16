Зверево, Ростовская область, 16 августа, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Двое горняков получили травмы, ещё один скончался в результате взрыва на шахте «Обуховская» в Ростовской области. ЧП произошло в Звереве во время работ.

(сс) tunaolger Шахтер

Тем временем шахта продолжает работу в прежнем режиме, сообщает ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля текущего года в Ростовской области трагедия произошла в Гуково на шахте «Алмазная». Два человека погибли при обрушении части здания бывшего дробильно-сортировочного отделения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).