Челябинск, 16 августа, 2018, 19:23 — ИА Регнум. В Челябинскую область прибыли железнодорожные эшелоны с военнослужащими и техникой Народно-освободительной армии Китая, сообщает 16 августа пресс-служба Центрального военного округа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Китайский танк TYPE 96А

Для участия в международных учениях Шанхайской организации сотрудничества «Мирная Миссия — 2018» от КНР прибыли механизированная рота, артиллерийская батарея, рота управления и обеспечения и отряд спецназа общим числом порядка 700 человек.

В учениях они будут участвовать на своей боевой технике, включая танки, БМП, бронетранспортеры, самоходные гаубицы, технику связи и машины материально-технического обеспечения.

Отмечается, что в Челябинскую область уже прибыли военные контингенты из Пакистана и Индии. Всего в совместных антитеррористических учениях «Мирная миссия — 2018» примут участие свыше трех тыс. военных из стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие учения «Мирная миссия» проводились в 2016 году на территории Киргизии в районе озера Иссык-Куль.