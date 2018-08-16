Ереван, 16 августа, 2018, 19:22 — ИА Регнум. «Считайте, что я вернулся в политику». Так заявил в интервью телекомпании «Еркир медиа» второй президент Армении Роберт Кочарян.

2rd.am Роберт Кочарян

Телеканал пока что опубликовал лишь анонс интервью. Полная телеверсия появится в эфире сегодня вечером.

«Почему все переполошились, почему мешают? В этой стране не может быть иного мнения? Мы обращаемся ко всем, в том числе и к вам как к журналисту, с тем, чтобы говорилось о том, чтобы весь процесс был прозрачным», — заявил Кочарян.

«Они не оценивают адекватно то, что творится за пределами Армении. Меня беспокоит то, что премьер-министр говорит: весь мир должен адаптироваться к Армении, приспособиться к новой ситуации в нашей республике».

По его словам, самые даже плохие переговоры лучше, чем война.

«У меня нет никаких миллиардов. И власть об этом хорошо знает. У меня нет никаких страхов, не было, нет и не будет», — заявил в анонсе телеинтервью Кочарян.

Читайте также: «Роберт — убийца». Активисты сорвали пресс-конференцию Кочаряна

По мнению политолога Александра Искандаряна, Кочаряна втащили в политику.

«Путём суда, путём того, что происходит вокруг, получается, что человека, который, по крайней мере, в политике видимым образом не был, в эту политику втягивают», — сказал Искандарян.

По его мнению, когда судят бывшего президента, судят после транзита власти, не может быть, чтобы политика к этому делу не имела отношения.

«В таком деле не может не быть политической составляющей. Но в тоже время я считаю, что у Кочаряна на сегодняшний день не очень хорошие шансы участвовать напрямую в политике. Чтобы сформировать какую-то оппозицию, чтобы успешно участвовать в выборах, я не думаю, что это его желание может оказаться успешным», — сказал Искандарян.