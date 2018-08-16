Москва, 16 августа, 2018, 19:14 — ИА Регнум. В Совфеде предостерегают от сокращения нейтральной территории, что делает более вероятным прямое столкновение в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM АТО, ВСУ, украинские радикалы, война, Донбасс

«Нейтральная территория тает как шагреневая кожа, что делает всё более вероятным прямое столкновение противоборствующих в Донбассе сторон. Судя по всему, украинские силовики именно на такое развитие событий и рассчитывают. Более того, они идут на всё, пытаясь не оставить другой стороне иного выбора», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор уверен, что заявление Киева о взятии под свой контроль территории в 15 кв. км в Донбассе — это рапорт о мнимых победах.

«Не имея никаких реальных достижений на военном поприще, за успех решили выдать захват населенных пунктов в нейтральной зоне, где по понятным причинам ополченцы воздержались от каких-либо ответных действий. Это очень и очень опасно», — сказал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, украинские военные с конца апреля взяли под контроль в Донбассе новые территории площадью 15 кв. км, заявил командующий операцией Сергей Наев. Вместе с тем в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) заявления Киева назвали пропагандой.