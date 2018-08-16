Вашингтон, 16 августа, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть американской соул-певицы Ареты Франклин.

(сс) Atlantic Records Арета Франклин в 1967 г

«Королева соула, Арета Франклин, умерла. Она была великой женщиной с волшебный даром от Бога, её голосом. Её будет не хватать!» — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, Арета Франклин скончалась 16 августа в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.