Трамп о смерти Ареты Франклин: «Она была великой женщиной»
Вашингтон, 16 августа, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть американской соул-певицы Ареты Франклин.
(сс) Atlantic Records
Арета Франклин в 1967 г
«Королева соула, Арета Франклин, умерла. Она была великой женщиной с волшебный даром от Бога, её голосом. Её будет не хватать!» — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.
Как передавало ИА REGNUM, Арета Франклин скончалась 16 августа в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.