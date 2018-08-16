Зверево, Ростовская область, 16 августа, 2018, 18:55 — ИА Регнум. На шахте «Обуховская» в Ростовской области днём 16 августа произошёл взрыв, в результате ЧП есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Александр Дайнека. В шахте. 1925

По предварительным данным, при проведении проходческих работ на шахте сдетонировали взрывчатые вещества.

В результате взрыва погиб один человек. Пятеро пострадавших госпитализированы с различными травмами.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.