Ташкент, 16 августа, 2018, 18:46 — ИА Регнум. В ходе официального визита президента России Владимира Путина в Узбекистан будут подняты вопросы совместных усилий в борьбе против терроризма, строительства в республике АЭС и экономической интеграции, сообщает 16 августа издание «Подробно.uz» со ссылкой на руководителя политической экспертной группы Константина Калачёва.

Kremlin.ru Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев

По его словам, факт выхода Узбекистана из ОДКБ не позволяет говорить о странах, как о близких союзниках. Однако страны можно считать близкими партнерами.

Калачёв добавил, что оживление экономики Узбекистана создает новые возможности для России. Он предположил, что на встрече лидеров двух стран акцент будет сделан на развитии экономического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев встретились в китайском Циндао. На встрече российский лидер отметил, что планирует посетить республику осенью 2018 года.