Екатеринбург, 16 августа, 2018, 18:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге СКР устанавливает причины отравления 12 детей. Начата доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского управления ведомства.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Следственный Комитет Российской Федерации

Напомним, ЧП случилось в Ленинском районе Екатеринбурга. Дети занимались в спортклубе местной школы. Они обращались за помощью к медикам в период с 8 по 14 августа. Четверо девятилетних детей госпитализированы. У них выявили острую кишечную инфекцию.

По некоторым данным, они могли отравиться в одном из кафе, где принимали пищу в перерывах между занятиями.