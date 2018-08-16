Киев, 16 августа, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Украинцы продолжат ездить в Россию через территорию Белоруссии, если правительство Украины отменит пассажирское транспортное сообщение с Россией. Об этом 16 августа в эфире телеканала «Прямой» заявил политолог Алексей Валевский, комментируя слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в Фейсбуке о вводе дополнительных ограничений на транспортное сообщение с Россией.

Цитата из мф Жил-был пёс. Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР

«Среди членов нашего любимого правительства в правило входит какая-то практика общения через Фейсбук. Когда дело касается принятия важных государственных решений, важно ознакомиться с документами. Каким образом интерпретировать заявленное, можно только догадываться. Если он имеет в виду прекращение пассажирского железнодорожного сообщения, так пусть так и скажет. Это будет сигналом для того, чтобы начать решать вопрос, как доезжать до Российской Федерации. Значит, необходимо организовать дополнительные автобусные и автомобильные перевозки или со стороны Беларуси, или со стороны Украины», — призвал Валевский.

По его словам, украинцы будут ездить в Россию поездами и автобусами через Молдавию и Белоруссию.

«Если мы говорим о перспективе прекращения пассажирского железнодорожного сообщения, это принесет массу неудобств пассажирам, которые туда едут. По примеру прекращения авиасообщения мы знаем, что сейчас все транзитом летают через Беларусь, через Минск… Все те пассажиры, которые пользовались услугами железной дороги, будут добираться до Москвы или через Беларусь, или через Молдову. У нас часть поездов идет транзитом из Кишинёва в Москву», — напомнил Валевский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил о новых ограничениях в сообщении с Российской Федерацией.

«Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена», — написал в Фейсбуке Омелян.

Напомним, ранее Омелян заявил, что Украина намерена закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. По его мнению, украинцам нечего ездить в Россию. Он призвал совет нацбезопасности и обороны и кабинет министров поддержать инициативу.