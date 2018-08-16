Псков, 16 августа, 2018, 18:17 — ИА Регнум. На выборах губернатора Псковской области будет организовано видеонаблюдение. Как сообщил сегодня, 16 августа, заместитель губернатора Николай Цветков, видеокамеры будут установлены на избирательных участках Пскова и Великих Лук.

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Под видеонаблюдение попадут и сам процесс голосования, и процедура подсчёта голосов.

Всего в единый день голосования в Псковской области откроются 637 избирательных участков, в том числе 85 — в Пскове. На избирательных участках в областном центре будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). На всех остальных применяться QR-коды для составления итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области 9 сентября состоятся выборы губернатора, довыборы депутата Псковского областного собрания по одномандатному избирательному округу № 12 и выборы глав восьми районов — Великолукского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Опочецкого, Псковского, Струго-Красненского и Пыталовского. Кроме того, в ряде муниципалитетов пройдут выборы депутатов районных собраний, представительных органов городских и сельских поселений.