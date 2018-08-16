Ташкент, 16 августа, 2018, 18:25 — ИА Регнум. В центральном аппарате и региональных подразделениях министерства внутренних дел Узбекистана произошли кадровые изменения — сменились 14 руководителей, сообщили 16 августа в пресс-службе МВД республики.

Густав Клуцис. Кадры решают всё! (фрагмент). 1935

Рустамжон Дустматов назначен заместителем начальника ГУ по профилактике правонарушений, Файзулла Ортикбоев — и. о. первого заместителя начальника Института пожарной безопасности, Абдуазим Ахмадходжаев — и. о. заместителя начальника Института пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа произошли кадровые изменения в генеральной прокуратуре Узбекистана. Заместителем начальника по финансово-экономическим делам Академии Генпрокуратуры республики назначен Уйгун Нигмаджанов.