Тревизо, Италия, 16 августа, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Перед офисом партии «Лига» в итальянском городе Виллорба в четверг, 16 августа, взорвалась самодельная бомба, сообщили в пресс-службе «Лиги». В результате взрыва никто не пострадал.

Viscontino Лига Севера (Италия) — символика

Позже у того же здания было найдено еще одно взрывное устройство, но правоохранители успели его обезвредить. На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарной службы.

Лидер «Лиги» вице-премьер Италии Маттео Сальвини на своей странице в Twitter отметил, что преступникам не удастся помешать работе партии и что в «Лиге» их не боятся.