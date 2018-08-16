Симферополь, 16 августа, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Власти Симферополя начали снос незаконных гаражей и прочих нестационарных объектов в городе. Об этом журналистам сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Вячеслав Голуб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Незаконный шлагбаум

«В ближайшее время планируется демонтаж 255 различных незаконно размещённых объектов: стопперы, шлагбаумы, нестационарные торговые объекты и металлические гаражи. Также готовится конкурсная документация на демонтаж ещё 355 конструкций, размещённых без надлежащих правовых оснований», — отметил чиновник.

По его словам, всё незаконное имущество описывается, а его возврат происходит после оплаты работ по сносу, хранению и транспортировке, также будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле власти города также пообещали больше тысячи рекламных билбордов и ситилайтов, у которых истекли сроки разрешительных документов.