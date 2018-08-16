Новосибирск, 16 августа, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал работу городской службы парковки за неудовлетворительное состоянии платной парковки на привокзальной площади и потребовал наложить взыскание на руководителя подразделения, даже если он «в отпуске, в командировке или в космосе летает». Вопрос был поднят градоначальником на совещании с главами районов и чиновниками мэрии.

Скриншот видеозаписи Данила Медведева со страницы vk.com/video484665897_456239220

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, запись аппаратного совещания, которое проходило 14 августа, появилось в сети интернет.

По словам Анатолия Локтя, его поручения «хронически» не выполняются, а вместо информации о реальном положении дел он получает отписки.

«Вы подводите моего заместителя. Вы даете ему бумаги об исполнении моих поручений, я лично приезжаю проверять и делаю выводы, что поручения мои не выполняются. Прошу больше мне не объяснять, что там воруют у вас знаки. У вас там, извините за жаргон, два балбеса стоят. Не знаю, зачем они там следят, зачем они там нужны эти балбесы. Не работает техника, оплатить невозможно, так ещё и за знаками не следят, у них на глазах знаки воруют», — сказал мэр на селекторном совещании.

Анатолий Локоть потребовал в недельный срок навести порядок и внести предложение об усилении подразделения в целом.

МБУ «Новосибирская городская служба парковки» возглавляет Игорь Зимин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая платная автоматизированная парковка на 51 машиноместо возле железнодорожного вокзала Новосибирска заработала в конце апреле 2017 года.

При этом, поэтапная реализация проекта платных парковок в городе рассчитана на десять лет. После этого в центе города должно появиться порядка 11 тысяч платных машиномест.