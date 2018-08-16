Москва, 16 августа, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Россия впервые предложит мировому рынку вооружений легкий плавающий истребитель танков СПТП «Спрут-СДМ1», сообщает 16 августа пресс-служба «Рособоронэспорта».

Artem Tkachenko «Спрут-СДМ1»

Самоходная противотанковая пушка СПТП «Спрут-СДМ1» не имеет аналогов в мире. Гусеничная боевая машина способна не только плавать и десантироваться с корабля, но и работать в горах и сложных географических условиях, насыщенных водными преградами и болотами. При этом СПТП «Спрут-СДМ1» вооружена 125-мм гладкоствольной танковой пушкой и двумя 7,62-мм пулеметами, то есть обладает огневой мощью основного боевого танка и может вести огонь всеми боеприпасами этого орудия, включая управляемые ракеты с дальностью поражения тяжелобронированных целей в 5 км.

СПТП «Спрут-СДМ1» была разработана для Воздушно-десантных войск, поэтому ее вес и габариты позволяют десантировать установку на парашютной системе.

«Рособоронэкспорт» планирует представить СПТП «Спрут-СДМ1» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях интенсивных разработок систем активной защиты бронетехники противотанковые ракетные комплексы постепенно утрачивают лидирующее место в борьбе с танками, уступая его танкам, артиллерийским орудиям и подкалиберным бронебойным снарядам.