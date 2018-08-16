Ярославль, 16 августа, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области объявило закупку на капитальный ремонт эксплуатируемой кровли и фасада собственного здания на Советской площади, дом 3. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zakupki.gov.ru Фонтан MSH-42

Общая сумма работ — 6,6 млн рублей. В рамках работ планируется установить два фонтана на эксплуатируемой кровле подвального помещения во внутреннем дворе. Эта кровля находится по бокам актового зала правительства, на нее можно выйти из внутренних помещений. Кровля будет капитально отремонтирована и благоустроена.

Ступеньки лестницы, которая ведет на крышу, облицуют гранитом, вдоль лестничных маршей установят светильники, отремонтируют фасад галереи, кроме того, на крыше поставят скамейки.

Два фонтана разместят на месте существующих сейчас клумб. Речь идет о напольных уличных фонтанах типа MSH-42 «Паризьен». Стоимость одного такого изделия на специализированных сайтах составляет 158 тыс рублей. Объем циркулируемой воды — 250 литров.

Судя по конкурсной документации, во дворе правительства Ярославской области появится своего рода патио, благоустроенный внутренний дворик, где можно будет передохнуть жарким летним вечером.