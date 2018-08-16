Ростов-на-Дону, 16 августа, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Авиакомпания Nordwind выделила другой самолёт для доставки российских туристов из Туниса в Ростов-на-Дону после экстренной посадки Boeing в турецкой Анталье. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта «Платов».

Павел Латышов ИА Красная Весна Кабина боинга

Из приведённых данных следует, что неисправный самолёт был заменён на Airbus-321. Прибытие борта в Ростов-на-Дону ожидается в 18:00 по московскому времени.

Напомним, ранее сегодня самолёт Boeing-737−800 авиакомпании Nordwind, летевший из Туниса, совершил экстренную посадку в Анталье из-за технической неисправности. На борту воздушного судна находились 164 человека.