Астана, 16 августа, 2018, 17:25 — ИА Регнум. «Мы завершили второй этап создания мультимодального хаба в порту Курык. Этот проект важен не только для нашей страны, но и для всей Евразии, в особенности для соседних, братских государств», — заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 11 августа в связи с запуском первого грузового поезда из специальной экономической зоны «Хоргос — Восточные ворота», расположенной на границе с Китаем, сообщают Caspian-News.

Альберт Якобс Кейп. Паром

«Это исторический проект, который увеличит транзитный потенциал всего региона», — отметил казахстанский лидер, добавив, что теперь порт позволит поставлять товары в европейские страны через Турцию и Средиземное море.

Порт Курык находится на восточном побережье Каспийского моря, примерно в 100 километрах к югу от крупнейшего морского порта Казахстана — Актау. Открыт он был в 2016 году, и ожидается, что после завершения проекта порт Курык сможет переваливать свыше 7 миллионов тонн грузов в год, а сервисная инфраструктура порта с зоной таможенного обслуживания будет обрабатывать транспортные средства не более 30−40 минут.

Сам порт занимает площадь порядка 40 гектаров. Проектировать его помогали специалисты из России и Азербайджана, также принимавшие участие в строительстве Бакинского международного морского торгового порта.

При строительстве казахстанского порта Курык проектировщики взяли на вооружение особенности, включенные также и в проект нового азербайджанского порта, оба из которых, как ожидается, станут частью обновленного транзитного коридора «Шёлкового пути» между Китаем и Европой.

Сейчас расположенный в Центральной Азии к югу от России и к западу Китая Казахстан намерен использовать свое географическое положение, чтобы стать региональным транспортным хабом, соединяющим Восток и Запад. Казахстан располагается на пересечении важных морских, железнодорожных и наземных маршрутов Евразии, включая Транскаспийский международный транспортный коридор и китайскую инициативу «Один пояс, один путь».

«Транспортные связи имеют для нас большое значение для торговли с соседями. Встраивание в межконтинентальную евразийскую транспортную систему является стратегической задачей для нашей страны, и я уверен, что это поможет всем нашим соседям», — также отметил Назарбаев.

Руководство Казахстана ожидает, что современная инфраструктура порта Курык будет стимулировать региональную торговлю, обеспечивая эффективную доставку грузов из Китая, Центральной Азии и Урало-Сибирского региона России, в Турцию и Европу и обратно. Кроме того, казахстанские чиновники также надеются, что к 2020 году порт принесет в государственную казну порядка 5 миллиардов долларов и создаст не менее 20 000 рабочих мест.