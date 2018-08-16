Севастополь, 16 августа, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Из-за отсутствия единой позиции в местной партийной фракции «Единой России» не все губернаторские инициативы находят поддержку в Заксобрании Севастополя. Об этом 16 августа во время визита в город-герой заявил зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг партии «Единая Россия»

«На самом деле внутри есть две группы, мы будем уделять самое пристальное внимание этому, поэтому я сюда и приехал. Можно было приглашать в Москву, разговаривать, но пока ты не увидишь глаза людей и обратную реакцию на то, что говоришь, правильные выводы сделать не сможешь», — отметил Андрей Турчак.

По его словам, он намерен выяснить планы депутатов Законодательного собрания относительно предстоящих выборов в 2019 году.

«Мы сегодня спросим их об этом, видят ли они себя в следующем созыве депутатов. Сегодня будем с каждым разговаривать и выяснять», — подчеркнул Турчак.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года правительство Севастополя инициировало уменьшение финансирования Заксобрания и Контрольно-счётной палаты, породив новый виток конфликта ветвей власти. В июне глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что власти Севастополя должны найти общий язык и работать в команде, иначе в отношении местного руководства будут сделаны соответствующие выводы.