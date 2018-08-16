Лондон, 16 августа, 2018, 17:09 — ИА Регнум. В Великобритании в результатет дорожно-транспортного происшествия погиб личный врач королевы Елизаветы II, главный редактор журнала Homeopathy Питер Фишер. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает Sky News.

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Известно, что доктор Фишер был специалистом в области гомеопатии, а также других форм нетрадиционной медицины. Он также был клиническим и научным директором по интегративной медицине Лондонского королевского госпиталя — крупнейшего в Европе поставщика услуг холистической медицины в государственном секторе.

Сообщается, что королева была проинформирована о случившемся.