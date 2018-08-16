Личный врач королевы Елизаветы II Питер Фишер погиб в ДТП
Лондон, 16 августа, 2018, 17:09 — ИА Регнум. В Великобритании в результатет дорожно-транспортного происшествия погиб личный врач королевы Елизаветы II, главный редактор журнала Homeopathy Питер Фишер. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает Sky News.
Kaatjem
Разбитое лобовое стекло
Известно, что доктор Фишер был специалистом в области гомеопатии, а также других форм нетрадиционной медицины. Он также был клиническим и научным директором по интегративной медицине Лондонского королевского госпиталя — крупнейшего в Европе поставщика услуг холистической медицины в государственном секторе.
Сообщается, что королева была проинформирована о случившемся.