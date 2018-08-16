Нальчик, 16 августа, 2018, 16:58 — ИА Регнум. В Черекском районе Кабардино-Балкарии 16 августа погиб украинский альпинист, совершавший одиночное восхождение на гору Малый-Укью, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Цитата из х/ф «Скалолаз». Реж. Ренни Харлин. 1993. США Альпинист над пропастью

«На горе Малый-Укью, высота 3800 метров, при прохождении туристического маршрута сорвался со скалы зарегистрированный альпинист одиночка с Украины 1984 года рождения», — говорится в сообщении.

Тело погибшего было доставлено спасателями на вертолёте в посёлок Кашхатау и передано следственно-оперативной группе.

Напомним, что это не первый инцидент в горах Кабардино-Балкарии за сегодняшний день. Ранее у 56-летнего альпиниста, совершавшего восхождение на Эльбрус,на высоте 4800 метров случился сердечный приступ. Мужчина был успешно эвакуирован.