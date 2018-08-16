Астана, 16 августа, 2018, 17:12 — ИА Регнум. В рамках программы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в регионах Казахстана разработан учебник «Краеведение», сообщает 16 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на заместителя директора республиканского научно-практического центра «Учебнки» Адильхан Дуйсебек.

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По его словам, общая продолжительность курса «Краеведение» в школах республики составит 20 часов. Курс входит в четыре дисциплины: «Историю Казахстана», «Казахскую литературу», «Географию» и «Музыку». Курс распределен на три года — с 5-го по 7-й классы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Казахстане запустили пилотный проект по правописанию на латинице. В апробации новых правил приняли участие школьники 6−9 классов, отдыхающие в учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» в Акмолинской области.