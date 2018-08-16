Астана, 16 августа, 2018, 16:48 — ИА Регнум. В июне 2018 года общая задолженность перед коммунальными предприятиями Казахстана составила 11,7 млрд тенге ($32,58 млн), что на 23,8% меньше, чем в июне 2017 года, сообщает 16 августа издание «Казинформ» со ссылкой на ответ председателя правительства республики Бакытжана Сагинтаева на депутатский запрос.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

По его словам, долги собственников квартир составляют 7,4 млрд тенге ($20,61 млн). Сагинтаев добавил, что наличие большой задолженности создает проблемы для ТЭЦ по исполнению кредиторских обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года стоимость услуг ЖКХ в Казахстане выросла по сравнению с апрелем 2017 года на 7,3%. Вывоз мусора подорожал на 7,4%, расходы на содержание жилья — на 6,7%, центральное отопление — на 5,3%.