Берлин, 16 августа, 2018, 16:37 — ИА Регнум. В ходе встречи со своим испанским коллегой Педро Санчесом, которая состоялась в середине августа, федеральный канцлер Ангела Меркель обозначила, пожалуй, самые непростые и самые приоритетные пункты повестки дня в ФРГ: иммиграция в Европу, миграция по Европе, а также отношения с Россией, сообщает Deutsche Welle.

(сс) European People's Party Ангела Меркель

Испания стала первой страной, заключившей с ФРГ двустороннее соглашение о возврате нелегальных мигрантов. Теперь Берлин может в течение 48 часов высылать обратно беженцев, которые уже подали заявку на предоставление убежища в Испании, но оказались на немецкой территории. Подобным шагом Меркель хотела показать, что существующее сегодня Дублинское соглашение является «нежизнеспособным», о чём федеральный канцлер заявила в ходе своего визита в Испанию.

Дублинское соглашение было разработано в ЕС в 1990-х годах и именно оно было призвано отвечать на вопрос о том, какая из стран ЕС несет ответственность за того или иного беженца. Однако на практике ЕС столкнулся с тем, что запросы на предоставление убежища не обрабатываются должным образом, в результате чего права мигрантов нарушаются. Действие этого соглашения было частично приостановлено в 2015 и 2016 годах в связи с тем, что массовый наплыв беженцев попросту парализовал всю европейскую бюрократическую систему предоставления убежища.

В Австрии 20 августа пройдет неформальный саммит ЕС, в ходе которого представители стран встретятся с политиками правящих партий с правым уклоном. Сама же Австрия, где в правящую коалицию входят консерваторы из Австрийской народной партии (АНП) и правые популисты из Австрийской партии свободы (АПС), проводит крайне жесткую миграционную политику. Она же с июля возглавляет Совет ЕС. Поэтому для Меркель и Санчеса этот саммит обещает быть непростым: им придется убеждать остальные европейские правительства в необходимости заключения новых соглашений со странами вроде Марокко и Ливии, откуда прибывает огромное число мигрантов.

Однако в списке нерешенных задач Ангелы Меркель есть и вопрос совершенно другого свойства: отношения с Россией. Напомним, что в эту субботу, 18 августа, спустя всего 3 месяца после визита Меркель в Сочи, федеральный канцлер примет президента РФ Владимира Путина в резиденции правительства ФРГ — замке Мезеберг.

Возможных тем на повестке дня стоит более чем достаточно, и по многим из них у сторон есть серьезные расхождения. К примеру, Германия совместно с Францией пытается выступить в роли посредника между украинским правительством и пророссийски настроенными сепаратистами, которые контролируют восточную часть Украины.

Еще одной непростой темой в отношениях между Германией и Россией по-прежнему остается газопровод «Северный поток — 2», по которому планируется поставлять российский газ напрямую в Германию.

Проект продолжает вызывать ряд политических споров. Критики утверждают, что Германия таким образом не только ставит себя в зависимость от российского газа, но и при этом бросает на произвол судьбы своих восточноевропейских партнеров, прежде всего Польшу и Украину, через которые поставки газа осуществлялись до сих пор. Американский президент Дональд Трамп и вовсе заявил в своем Twitter-аккаунте, что со стороны Германии несправедливо заключать экономические сделки с Россией, находясь под защитой американских военных. Сами США тем временем крайне заинтересованы продавать Германии СПГ собственного производства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа компания Nord Stream 2 AG подала заявку на прокладку альтернативного маршрута проекта «Северный поток — 2» в Дании. По сообщению Nord Stream 2 AG, альтернативный маршрут пройдет в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм.