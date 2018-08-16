Киев, 16 августа, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что подписал некий санкционный документ, после вступления в силу которого «в Москву будут ходить только медведи». Об этом Омелян написал сегодня, 16 августа, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия в представлении украинских властей

«Работаем. Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена», — написал Омелян.

О чем именно идёт речь, министр не уточнил. Позднее в комментариях журналистам Омелян уточнил, что анонсированные им ограничения коснутся не только железнодорожного пассажирского сообщения.

Напомним, ранее Омелян заявил, что украинские власти рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. При этом эксперты уже отметили, что эти «санкции» больше ударят по Украине, чем по России, так как закрытие железнодорожного сообщения ударит по украинским трудовым мигрантам.

Кроме того, российское направление для «Укрзализныцы» остается наиболее доходным, и в случае его закрытия компания этот доход потеряет.

Напомним, что авиационное сообщение между Россией и Украиной было полностью прекращено ещё в октябре 2015 года.