Москва, 16 августа, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Главная задача и северокорейской, и южнокорейской дипломатии — это создать впечатление, что КНДР готова идти на уступки и что её следует за это вознаградить снятием санкций. Об этом 16 августа корреспонденту ИА REGNUM рассказал профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.

Luca Florio Лёд и пламя

«Южная Корея хочет давать деньги, а Северная Корея хочет их брать, но проблема в том, что есть санкции ООН, принятые в декабре 2017 года, по инициативе США и при активнейшей и крайне ретивой поддержке китайской стороны, — объяснил Ланьков. — Эти санкции делают невозможным практически любое серьёзное, масштабное экономическое сотрудничество между Северной Кореей и внешним миром».

Как подчеркнул Ланьков, санкции запрещают продажу всех тех — очень немногих — северокорейских товаров, которые пользуются хоть каким-то спросом на мировом рынке.

«Решением Совета Безопасности ООН все эти товары к экспорту запрещены, — констатировал профессор. — Фактически мы имеем дело с эмбарго КНДР».

При этом Ланьков добавил, что Китай изменил свою позицию и умеренно саботирует санкции, но напрямую нарушать их не будет.

«Однако Южная Корея саботировать санкции не станет, — пояснил востоковед. — Связано это не с тем, что Южная Корея — «лакей американского империализма». Это не совсем так, хотя по настроениям страна очень проамериканская. Впрочем, сейчас там у власти находится группировка, которая относится к США чуть менее позитивно».

В то же время Южная Корея, по словам Ланькова, очень сильно зависит от международной торговли, и нарушать её правила в Сеуле очень не желают.

«Они хотят всё абсолютно делать по закону и по правилам, просто потому, что если закон будет нарушен, то Сеул пострадает первым, — добавил Ланьков. — Они не могут позволить себе, как Китай, тихо и осторожно нарушать санкции. Им нужно официальное разрешение ООН. Увы, если сейчас Совбез ООН вынесет вопрос о санкциях на голосование, то все члены Совбеза, кроме США, скорее всего, проголосуют за смягчение санкций, однако представитель США гарантированно это разрешение заблокирует, используя право вето».

Именно поэтому, как считает Ланьков, главная задача и северокорейской, и южнокорейской дипломатии — это создать впечатление, что КНДР готова идти на уступки и что её следует за это вознаградить.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, КНДР и Южная Корея договорились провести третий саммит лидеров двух стран в Пхеньяне. Ориентировочно мероприятие должно состояться в сентябре 2018 года.

Также отметим, что, по словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, в случае снижения напряжённости на Корейском полуострове Южная и Северная Корея могут создать объединённую специальную экономическую зону. По словам Мун Чжэ Ина, это создаст возможности для создания большого количества рабочих мест и для развития региона.