Ялта, Крым, 16 августа, 2018, 16:57 — ИА Регнум. В международном детском центре «Артек» с 18 по 25 августа пройдет второй фестиваль детского анимационного кино «Аниматика». Под руководством звёзд российской анимации артековцы будут делать собственные мультфильмы.

Фото предоставлены Ассоциацией анимационного кино Дети «Артека»

«Этот фестиваль — не просто грандиозный праздник анимации, но и большая творческая мастерская. Каждый артековец может попробовать себя в роли режиссера, мультипликатора, актера озвучания или монтажёра. Это возможность развить свои таланты под руководством профессиональных педагогов и познакомиться с новыми технологиями», — рассказывает исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

Фестиваль станет одним из самых массовых российских анимационных мероприятий — в нём примут участие порядка 3 тыс. человек. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, лекции, творческие встречи со звездами российской анимации, квесты, баттлы, и другие мероприятия.

Фото предоставлены Ассоциацией анимационного кино Мастер-классы

Перед артековцами выступят порядка двадцати спикеров: режиссеров, продюсеров, аниматоров, художников и кинокритиков. Среди них — директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, ведущий режиссер студии «Петербург» и проекта «Смешарики» Денис Чернов, профессор ВГИК и режиссер-мультипликатор Татьяна Ильина и другие.

На время фестиваля в «Артек» приедут и молодые режиссёры, работы которых уже высоко оценили на отечественных и международных фестивалях. В их числе Елизавета Скворцова, Павел Погудин, Рим Шарафутдинов и другие. Также с артековцами встретятся журналисты-киноведы, специализирующиеся на анимационном кино — Павел Шведов и Алена Сычева.

Не менее насыщенной будет и программа показов, в которую войдут как редкие фестивальные мультфильмы, так и новинки от студий-мейджоров. Например, киностудия «Союзмультфильм» проведет на «Аниматике» сразу несколько премьер. Зрители увидят первые три серии нового проекта «Пиратская школа», три серии фильма «Богатырята» и эпизод сериала «Петя и волк».

Фото предоставлены Ассоциацией анимационного кино Апофеоз торжества

Напомним, первая аниматика прошла в «Артеке» в сентябре 2017 года. Участниками фестиваля стали более 3,5 тыс. школьников из России и ближнего зарубежья. За семь дней на смотре прошло 19 мастер-классов и творческих встреч, 16 показов анимации с обсуждением, а также 10 пресс-конференций.