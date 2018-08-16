Ярославль, 16 августа, 2018, 16:07 — ИА Регнум. На странице мэра Ярославля Владимира Слепцова появилось сообщение о том, что подрядчик переделает участок дороги проспекта Авиаторов, где работы были выполнены не по нормативу.

City-yaroslavl.ru Выездное совещание

Об этом Слепцов рассказал на выездном совещании по реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги России».

«Для нас важно выполнить работы не только в срок, но и качественно. В целом ремонт идет в рабочем режиме. Продолжаем следить за процессом и ждём к осени новую дорогу», — сказано на страницах мэра в соцсетях.

Однако, как показала практика, следят за процессом не городские власти, а сами жители, они же и сообщают о нарушениях. Почему-то глава города ни слова не говорит о Ленинградском проспекте, где жители также зафиксировали укладку асфальта в дождь.

Эти обстоятельства вызвали жесткую критику позиции мэра со стороны общественников:

«Мэру, наверное, стоит узнать о том, что представитель подрядчика не видел ничего зазорного в том, что идёт дождь в процессе укладки. Мэру, наверное, стоит узнать, что несмотря на запрет на работу, на Авиаторов работы продолжались. Мэру вообще имеет смысл что-то знать, прежде чем нести глубокомысленную чушь людям, которые мокли под дождем и ждали окончания цирка под названием «соблюдение технологии». И, конечно же, всем очень жаль миллионы, которые потратил подрядчик на асфальт, но прогноз однозначно указывал на дождь. О чем мэру тоже, наверное, имеет смысл знать. А месяц назад его не было. Спасибо мэру за заботу. О подрядчиках. На ярославцев ему давно наплевать. От них у него только мигрень и недовольство болтунами», — написал представитель общественного движения «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

При этом он упомянул слова мэра, которые цитировались ярославскими СМИ: мол, подрядчик не виноват, он привез асфальт, надо же было с ним что-то делать, вот его и стали укладывать.