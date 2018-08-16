Москва, 16 августа, 2018, 15:51 — ИА Регнум. В сентябре жителей европейской части России ожидает тёплая погода, температура воздуха будет несколько выше нормы, сообщил глава отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра РФ Владимир Тищенко. Об этом пишет 16 августа «Российская газета».

Василий Поленов. Золотая осень. 1893

Отмечается, что в первый месяц осени тёплая погода ожидается на большей части Центрального, Южного и Северокавказского федеральных округов. Также тепло будет в Саратовской и Самарской областях. В начале сентября среднесуточная температура воздуха в столице России будет около +14 °C при норме +11 °C, добавил Тищенко.

По данным Гидрометцентра России, сентябрьские температуры в Уральском федеральном округе в Сибири будут в пределах или ниже нормы. Более тёплый, чем обычно, сентябрь ждёт жителей Камчатки, Чукотки, Магаданской области и Хабаровского края. В северных районах Сибири — в Эвенкии и на Таймыре возможно выпадение снега.