Ташкент, 16 августа, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В Узбекистане пользователи социальных сетей раскритиковали мнение народного поэта республики Икбол Мирзо о новейшей истории страны. Соответствующие комментарии к публикации мнения писателя в газете «Народное слово» опубликованы в Facebook.

spiegel.de Facebook

Мирзо сказал, что в течение многих лет граждане Узбекистана обманывали себя, конфликтовали с соседями и превратили их в врагов.

«Вместо того, чтобы обучать детей, мы превратили их в необразованных людей. В результате появилась атмосфера страха и безразличия», — считает Мирзо.

Многие пользователи высказались критично по поводу негативной оценки постсоветского исторического периода. Некоторые пользователи поддержали мнение писателя.

Напомним, 14 августа председатель комитета по вопросам молодежи, культуры и спорта, председатель комиссии Сената по регламенту и этике Икбол Мирзо написал в газете «Народное слово» свое мнение по поводу происходящих в республике преобразований. Сенатор также затронул тему истории страны в период правления первого президента республики Ислама Каримова.