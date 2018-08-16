Киев, 16 августа, 2018, 15:42 — ИА Регнум. На подконтрольной украинскому правительству территории Донетчины митингуют рабочие шахт «5/6», «Центральная» и «Капитальная», которые входят в состав госпредприятия «Мирноградуголь». Пятеро горняков не поднимаются на поверхность с 20:00 15 августа. Другие — митингуют перед зданием управления ГП «Мирноградуголь».

Александр Дейнека. Добыча угля. 1924

Об этом 16 августа сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в «Фейсбуке».

"Вторые сутки шахтеры с ГП «Мирноградуголь» продолжают акцию протеста, требуя выплаты заработанного за июнь и июль. Общая сумма долга составляет 71 млн гривен (2,5 млн долл.).Такое впечатление, что на них спустили всех собак. К горнякам применяют самые разнообразные методы воздействия: уговоры, личную профилактическую работу. А тем временем 15 августа пятеро горняков 3-й смены шахты «Капитальная» отказались подниматься на поверхность. Они находятся на глубине 900 метров», — отметил Волынец.

Он сообщил, что ещё хуже положение горняков из ГП «Селидовуголь», где сумма задолженности по зарплатам накопилась с 2015 года и составляет 8,6 млн долл.

«В ГП «Первомайскуголь» горнякам задолжали за май, июнь, июль, в общем — 145 млн грн (5,2 млн долл.). Сумма долга в ГП «Торецкуголь» тоже немаленькая — 97 млн грн (3,5 млн долл.). Следует вспомнить и о состоянии дел в ГП «Волыньуголь», где шахты нагло ограблены «смотрящим» Андреем Венгриным», — пояснил Волынец.

Глава НПРУП также упрекнул президента Украины Петра Порошенко за нежелание подписывать принятый Верховной радой законопроект №8362, которым на угольную отрасль предусмотрено выделить 51 млн долл.

«Итак, перед Днем независимости и Днем шахтера задолженность достигает 1 миллиарда гривен (36,4 млн долл. — ред.)», — подытожил Волынец.

Как сообщалось, за первый квартал 2018 года Украина нарастила импорт каменного угля и антрацита на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,4 млн тонн, сообщила Государственная фискальная служба Украины. В денежном выражении импорт угля на Украину за январь-апрель составил $1,43 млрд, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Главным поставщиком угля на Украину остаётся Россия, на которую приходится 64,08% импорта. За первый квартал 2018 года Киев закупил российского угля на $643,58 млн. Поставки из США составили 28,7% украинского импорта ($288,4 млн), из Канады — 4,8% ($48,4 млн), из других стран — 2,39% ($24 млн).

Напомним, 2 августа спикер Рады Андрей Парубий подписал законопроект №8362, которым предусматривается направление 1,4 млрд гривен на выплату долгов шахтерам.

«Сегодня подписал закон о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли №8362, которого так ждут наши шахтеры. Безотлагательно направил его на подпись президенту», — отметил Парубий.

Ранее, 13 июля, Верховная рада выделила шахтерам на погашение задолженности по заработной плате 1,4 млрд грн. За изменения в госбюджет по поводу обеспечения государственного сектора угольной отрасли (№8362) проголосовал 261 депутат.