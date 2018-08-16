Мадрид, 16 августа, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Полицейские Мадрида нашли и арестовали пятерых из 16 сбежавших мигрантов, содержавшихся в специальном центре в столице Испании. Об этом пишет 16 августа газета La Vanguardia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Отмечается, что мигранты бежали прошлой ночью, двое из них были задержаны сразу, ещё трое были схвачены стражами порядка позже. В настоящее время продолжаются поиски 11 беглецов, вырвавшихся из центра содержания нелегальных мигрантов в районе Мадрида Алуче. По сведениям издания, нелегалы отняли у охранника электронный ключ, с помощью которого разблокировали двери для побега.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне службой спасения на море у побережья Испании были обнаружены лодки, на которых свыше 500 нелегальных африканских мигрантов плыли из Марокко в Испанию.

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