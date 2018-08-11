Москва, 18 августа, 2018, 11:47 — ИА Регнум. В Москве проходит фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи». В мероприятии задействовано 30 площадок, на которых реконструкторы из 21 страны воссоздают различные эпохи: от каменного века до середины XX века.

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Времена и эпохи» в деталях

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Лавочник

Василий Иванов ИА REGNUM Швейная мастерская

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

С 10 по 22 августа каждый житель и гость Москвы может посмотреть выступления бродячих фехтовальщиков на Пушкинской площади, познать тайны алхимии в Средневековом университете в Камергерском переулке или попасть на танцевальную вечеринку времен «оттепели» на Тверской площади. На Никитском бульваре участники фестиваля могут перевоплотиться в каменщика, кузнеца или плотника и принять участие в строительстве средневекового башенного замка.

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

Кроме того, для гостей фестиваля устраивают бесплатные пешеходные экскурсии по десяти маршрутам в центре столицы. Их организаторы ежедневно рассказывают, как появилась улица Петровка, когда Чистые пруды стали «чистыми», какой была дореволюционная Тверская, где находилось Чертолье и где напечатали первую книгу на Руси.

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Каждый мог примерить костюм

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

Еще одно мероприятие, с помощью которого можно лучше узнать Москву — тематический квест «Тропа историй». Первый отборочный этап прошёл 17 августа, и включал в себя 12 игровых миссий. По его итогу отобраны 300 игроков, которые 19 августа примут участие во втором этапе. Финалистам предстоит посетить ряд локаций как с заранее известными адресами, так и с зашифрованными. Выполняя задания, участники заглянут в прошлое города и откроют для себя новые факты о его истории и культуре. Победителями квеста станут команды, которые пройдут наибольшее количество площадок за минимальное количество времени.

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

16 августа в рамках фестиваля состоялся еще один спецпроект — Шоу Флагоносцев. Представление было создано только при помощи барабанов и флагов от итальянской группы средневековой реконструкции Compagnia dell’Orso.

Впереди еще масса мероприятий: средневековая ярмарка, античные бои, квест «Милиция против бандитизма» и другие. В заключительный день фестиваля на площади Революции пройдёт финал международного конкурса исторических проектов, связанных с сохранением исторического наследия и реконструкции. 22 августа организаторы фестиваля объявят девять победителей, которые получат по 1 млн рублей на реализацию своих проектов. Сами проекты зрители смогут увидеть там же — на площади Революции.

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

Напомним, в этом году фестиваль «Времена и эпохи» проходит уже в восьмой раз. В Москве мероприятие организовывают с 2017 года. География участников фестиваля ежегодно расширяется. Сейчас это самый масштабный городской фестиваль истории во всей Европе.