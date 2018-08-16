Киев, 16 августа, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Украинская армия уже не та, что раньше. Она способна заставить Россию «захлебнуться кровью», заявил украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в интервью изданию «Апостроф».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

Два года назад, напомнил политик, он предсказывал наступление России на Украину и отмечал, что Киев может понести большие потери. Но сегодня, утверждает он, украинская армия пребывает в совершенно ином состоянии.

«Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и собственной кровью. Сегодня мне кажется, что в случае наступления они будут захлебываться собственной кровью», — сказал Грымчак.

Ситуацию в ВСУ нельзя сравнить с 2014 годом. Многое изменилось в армии, оснащении и обстановке, заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что для поддержания боеспособности армии в 2019 году нужно не менее 112 млрд гривен ($4 млрд). Однако пока генштаб может рассчитывать лишь на 82 млрд гривен.