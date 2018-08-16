Нью-Йорк, США, 16 августа, 2018, 14:39 — ИА Регнум. По мнению исследователей из Колумбийского университета (Нью-Йорк, США), повышенная концентрация в организме беременной женщины крайне устойчивого пестицида дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) может быть с высокой долей вероятности связана с развитием у ребёнка аутизма. Об этом говорится в статье, опубликованной в American Journal of Psychology.

R6, State & Private Forestry, Forest Health Protection Цистерны с ДДТ

По мнению учёных, нельзя говорить о ДДТ, как о веществе, давно ушедшем в прошлое, поскольку молекулы пестицида имеют высокую устойчивость и могут передаваться от матери к плоду. Исследование показало, что ДДТ, по всей вероятности, является одной из возможных причин развития у детей аутизма.

Напомним, инсектицид ДДТ был разработан в конце XIX века немецкой компанией Bayer и после Второй мировой войны широко применялся по всему миру для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. В настоящее время вещество запрещено для применения во многих странах из-за способности накапливаться в организме животных и человека.

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