Каир, 16 августа, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Учёные из Канады определили, что технологию бальзамирования тел древние египтяне разработали на полторы тысячи лет раньше, чем было принято считать до этого. Об этом сообщается в журнале Journal of Archaeological Science.

(сс) Raymond Bucko, SJ Саркофаг

Исследователи изучили мумию человека, который жил в Среднем Египте около 5,6 тыс. лет назад. В результате выяснилось, что для бальзамирования тела использовался тот же состав, что и через полтора тысячелетия, когда мумификация стала широко применяться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные смогли восстановить ДНК двух древнеегипетских мумий, найденных в начале XX века.

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