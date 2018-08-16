Красногорск, 16 августа, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Право бесплатного проезда по Москве должны получить жительницы Подмосковья старше 55 лет. Об этом заявил заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»), комментируя принятый закон о предоставлении мер соцподдержки пожилым людям Московской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Строев Владимир Фролович. Автобус

Напомним, 16 августа депутаты Мособлдумы приняли закон «О предоставлении мер социальной поддержки по бесплатному проезду по Москве лицам, достигшим возраста 60 лет и старше».

По словам Чистюхина, от фракции «Справедливая Россия» были внесены поправки к закону, согласно которым право на бесплатный проезд по Москве с 1 сентября 2018 года предоставляется мужчинам с 60 лет, а женщинам с 55-летнего возраста.

«Напомню, что, слава богу, пока ещё наши женщины имеют право выхода на пенсию по достижении 55-летнего возраста. Как нам казалось, абсолютно логичная поправка. Но у профильного комитета оказалась другая логика. Главный аргумент коллег и министра: женщины в возрасте от 55 до 60 лет, как правило, еще работают, поэтому им предоставлять меру соцподдержки в виде бесплатного проезда по Москве нельзя. Как говорится, сами оцените аргументацию. Обязательно подготовим поправки в этот закон, чтобы восстановить справедливость: все пенсионеры Подмосковья должны получить право бесплатного проезда общественным транспортом по Москве», — заявил Чистюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, право бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы получили 1 370 375 жителей Подмосковья.

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