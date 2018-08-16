Симферополь, 16 августа, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Начались переговоры по налаживанию паромного сообщения Крыма с Турцией. Об этом в своём Facebook написал генеральный директор компании «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Архип Куинджи. Море. Крым. 1898-1908

По его словам, порты и службы российского полуострова уже готовы к началу работы, в Крыму ждут решения турецкой стороны и подписания соответствующих документов.

«Ввиду «потепления» турецко-российских отношений может получиться (точно получится) успешный проект», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kerchreid/posts/1662882170501647

Как сообщало ИА REGNUM, возобновлённое в октябре 2016 года паромное сообщение с Крымом Турция приостановила в одностороннем порядке в апреле 2017 года.

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